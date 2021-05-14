Doğu Kudüs’te meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Akşam saatlerinde Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi başta olmak üzere, Beyt Safafa, Beyt Hanina, Et-Tur, Silvan, Ras El-Amud ve Şuafat mahallelerinde İsrail polisi, Filistinli gençlere saldırdı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün tamamında yaşanan bu olaylarda, ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinli gençler ise İsrail polisine taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün çevre mahallelerinde meydana gelen olaylarda 6’sı plastik mermi ve ses bombasıyla olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.