İsrail yok ediyor! Kahreden fotoğraflar! Bir baba ile 3 çocuk!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğuGAZZE SON DAKİKA! İsrail yok ediyor! Gazze'den kahreden fotoğraflar - VİDEO HABER
ABONE OL

İsrail yok ediyor! Kahreden fotoğraflar! Bir baba ile 3 çocuk!

İsrail'in, Gazze şeridinde başlattığı katliam artarak devam ediyor. Dünyanın ses çıkarmadığı saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit olurken, yaralı sayısının 621'e çıktığı öğrenildi. Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı

GAZZE SON DAKİKA! İsrail yok ediyor! Gazze'den kahreden fotoğraflar - VİDEO HABER
AA

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

ÇEKİLMEYİP OPERASYON BAŞLATTI

AA'da yer alan habere göre İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı.

İSRAİL OPERASYON BAŞLATTI

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

BİR BABA VE 3 ÇOCUĞU ŞEHİT

Dünyanın sessiz kaldığı katliamda İsrail, Gazze şeridini havadan ve karadan çok ağır biçimde vurmaya başladı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu.

ENKAZDAN CANSIZ ÇIKARILDILAR

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı. İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı.

ENKAZ ALTINDA CANLI ARANIYOR

Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞEHİT SAYISI 109'A YÜKSELDİ

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSUNDAN DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ

DHA'da yer alan habere göre de İsrail ordusu IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

Saldırı görüntüleri insanın kanını dondurdu.

Görüntülerde, İsrail ordusunun savaş jetlerine füze yerleştirmesi yanı sıra, Gazze´deki sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef alındığı anlar yer aldı.

KARA, HAVA VE DENİZDEN DE VURDU

İsrail savaş uçakları son saldırıda, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı yoğun bombardımana tuttu.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
DÜNYAAnkara'dan Gazze harekatına sert tepki
BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı
DÜNYAGuterres'ten Gazze çağrısı
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAFukuşima açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı
DÜNYAMacron'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüştü
SON DAKİKA! İsrail ordusundan Gazze operasyonu
DÜNYAİsrail'den Gazze'ye operasyon
Irak Başbakanı Kazımi: Seçimlerde aday olmayacağım
DÜNYAIrak Başbakanı Kazımi: Seçimlerde aday olmayacağım
Lübnan nerede? İsrail Lübnan savaşı tarihi
DÜNYALübnan nerede?
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıktı
DÜNYAABD'den BM'de Filistin'i görüşme taleplerine engel
SON DAKİKA! Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!
DÜNYALübnan'dan İsrail'e roket saldırısı!