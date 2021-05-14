İsrail yok ediyor! Kahreden fotoğraflar! Bir baba ile 3 çocuk!

AA

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

ÇEKİLMEYİP OPERASYON BAŞLATTI

AA'da yer alan habere göre İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı.

İSRAİL OPERASYON BAŞLATTI

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

BİR BABA VE 3 ÇOCUĞU ŞEHİT

Dünyanın sessiz kaldığı katliamda İsrail, Gazze şeridini havadan ve karadan çok ağır biçimde vurmaya başladı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu.

ENKAZDAN CANSIZ ÇIKARILDILAR

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı. İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı.

ENKAZ ALTINDA CANLI ARANIYOR

Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞEHİT SAYISI 109'A YÜKSELDİ

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSUNDAN DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ

DHA'da yer alan habere göre de İsrail ordusu IDF, gece boyu bölgede çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı.

Saldırı görüntüleri insanın kanını dondurdu.

Görüntülerde, İsrail ordusunun savaş jetlerine füze yerleştirmesi yanı sıra, Gazze´deki sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef alındığı anlar yer aldı.

KARA, HAVA VE DENİZDEN DE VURDU

İsrail savaş uçakları son saldırıda, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı yoğun bombardımana tuttu.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.