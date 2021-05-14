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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı!

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi

SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı!
İsrail ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı!
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HABERTURK.COM / AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara ve hava harekatı başlattığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'a ağır bir şekilde ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve ağır bir şekilde ödetmeye de devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek. Polisimize, sınır polisimize ve diğer güvenlik güçlerimize İsrail'in şehirlerinde kanun ve nizamı sağlamaları için desteğimiz tamdır. Anarşiye müsamaha göstermeyeceğiz."

NETANYAHU: İSRAİL'İN HUZURUNU YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hava savunma birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonun "bir süre" daha süreceğini söyleyerek, "Ancak hem savunmada hem de ataklarda büyük bir kararlılıkla, İsrail devletinde huzuru yeniden sağlama hedefimize ulaşacağız" demişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 4 kilometre mesafedeki yerleşimlerde bulunanlara bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalma talimatı verildiğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

EL KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'in saldırısı başladıktan sonra açıklama yaparak Gazze Şeridi yakınındaki Aşkelon, Aşdod, Beerşeba ve Siderot yerleşimlerine 50 roketle saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırısı günlerdir devam ediyor. Birçok sivil yaşam alanının vurulduğu saldırılarda şimdiye kadar 27'si çocuk, 11'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 103 Filistinli hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı.

İsrail tarafından verilen bilgilere göre, Hamas, pazartesi akşamından bu yana İsrail topraklarına bin 600'den fazla roket saldırısı düzenledi.

GAZZE ŞERİDİ KARA, HAVA VE DENİZDEN YOĞUN ŞEKİLDE BOMBALANDI

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava ve kara kuvvetlerinin şu saatlerde Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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