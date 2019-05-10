Her yıl bahar sezonunda özellikle üniversite şenliklerindeki şovları ile adından söz ettiren Doğukan Manço, geçtiğimiz akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeydi.

Dokuz yıldır şenlik yapılmayan üniversitede coşku büyüktü. Öğrencilerin organize ettiği şenlikte Doğukan Manço, yaklaşık 10 yıl önce babasının adı verilen Barış Manço Şenlik Alanı'nda sahneye çıkarak da bir ilke imza attı. Babasının adını taşıyan alanda sahneye çıkan ilk isim olma özelliğini de alan Doğukan Manço, öğrencilere teşekkür etti.

Doğukan Manço, cihazları yağmurdan yanana kadar sahnede kaldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi şenlikleri yoğun yağmur altında devam etti.

Performansı sırasında başlayan yağmura aldırış etmeden dans etmeye devam eden öğrencileri gören Manço'da cihazları yağmurdan iflas edene kadar sahneden inmedi.

Cihazlarından ikisi yanan Doğukan Manço; "Afyonlu kardeşlerim şahaneydi, onlar yağmurda dans ederken sahneden inemezdim, sınavların stresini birlikte attık, hem de 9 yıl sonra ilk kez yapılan şenliklerde sahnede olmak, o özlemi paylaşmak da çok güzeldi." diyerek sahne sonrası turnesine devam edebilmek için cihazlarının tamirine başladı.

Doğukan Manço şenlik performanslarına ve yaz boyunca partilerine devam edecek.