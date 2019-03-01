Zafer Samancı'nın haberine göre, Özlem ve Abdullah Ergun çiftinin ikinci çocukları olan Zeynep, 1 Haziran 2018'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. İddiaya göre doğumu gerçekleştiren doktor C.E.'nin talimatı ile doğumhanede bebeğin başucuna bir elektrikli ısıtıcı konuldu. Doğumhane hemşiresi F.G.'nin "bebek zarar görür" uyarısına rağmen doktorun ısıtıcının kaldırılmasına izin vermediği öne sürüldü. Talihsiz bebeğin vücudunda 2. derece yanıklar oluştu. Aile olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

YARGILAMA İZNİ YOK



Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından kurulan soruşturma kurulu verdiği son raporda "Ameliyathanenin soğuk olması sebebiyle radyan ısıtıcıların yetersiz kalmasından dolayı ortamı ısıtmak kullanılan takviye ısıtıcıya bağlı yer yer 2. dereceye varan ve yoğun tedavi ile problemsiz iyileştiği yanık olayında adı geçen şüphelilerin görevi kötüye kullanma, taksirle 1 kişinin yaralanmasına neden olma fiilini işlemediği kanaatine varılmıştır. Bu sebeple ismi geçen kişilerin tamamının men-i muhakemelerime oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

"VÜCUDUNDA HALA İZLER VAR"



Rapora tepki gösteren anne Özlem Ergun, "Bebeğimize doğar doğmaz bu tarifsiz acıları yaşatanların cezasını çekmelerini istiyoruz. Bize gelen raporda hiçbir şey yokmuş, basit bir şeymiş gibi gösterilmiş. Hiç kimsenin sorumlu olmadığı söylenmiş ama bebeğimizin poposunda ve sırtında hala izler var. Geçmezse eğer iki yaşına geldiğinde ameliyat olması gerekiyor" dedi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Baba Abdullah Ergun da "Rektörlükten gelen soruşturma sonucunda biz gerçekten yıkıldık. Hiç sorumlu yok, hiç suç yok. Bu çocuk hastanede sanki kendi kendini yakmış gibi rapor gönderilmiş tarafımıza. Herhalde ciddiye alınmayan bir hasta olarak görülüyoruz. Normalde radyan ısıtıcı olması gerekirken, harici bir ısıtıcı konuluyor. Bu ısıtıcının sorumluluğunu üstlenen doktorun da hiçbir şekilde ihmal etmediğini dile getiriyor verilen sonuçta. Çocuğu orada bu şekilde ısıtmayı göze alıyorsa sonucunu da sonuna kadar üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim çocuğumda izler meydana geldi. Belki ömrü boyunca taşıyacağı izler. Bize bu sıkıntıları yaşatan sorumlularla muhatap olamıyoruz. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız" dedi.

Ailenin avukatı Mustafa Aydın da "Hala bu olaya kimin sebebiyet verdiğini öğrenememekteyiz. Üniversite yetkilileri bu olayı kimin gerçekleştirdiğinin bir önemi yok diyor. Her defasında soruşturma talebimiz reddedilmektedir" dedi. Aile, avukatları aracılığıyla yargılama izni verilmesi için Danıştay'a başvurdu.