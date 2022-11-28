'Dokuzuncu Dalga–Doğaya Övgü' Arter'de

Neue Klangkunst’un müzik, ses ve gürültüyü hareketli görüntüyle bir araya getiren “Dokuzuncu Dalga – Doğaya Övgü” isimli performansı, Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın da eserlerini ürettiği 18. yüzyıl sonlarında endüstrileşme süreciyle birlikte şekillenen “insan çağı”nın yaşadığımız dünyaya etkilerini ele alıyor. Birbiriyle tematik bağlar kuran dokuz bölümden oluşan konser, insanın doğumundan itibaren deneyimlediği (yaratım, fanilik, güzellik, ümitsizlik, kaçış, arayış, güçsüzlük, nefret ve terk edilmişliği içeren) dokuz duygu ve varoluş durumunu, doğal öğeleri temsil eden imgeler ve yaratılan kapsayıcı ses ortamı aracılığıyla birer metafor olarak irdeliyor.

Analog enstrümanlar ve müzik ekipmanlarıyla sağlanan bu ses ortamı, sıradışı bir müzikal çerçevede imgelerle birleşerek şiirsel bir anlatım sahası yaratıyor. Neue Klangkunst’un Fumio Yasuda tarafından uyarlanmış Ludwig van Beethoven eserlerini kapsayan performansını, çeşitli ses müdahaleleri ve deneysel bir filmle bir araya getiren “Dokuzuncu Dalga – Doğaya Övgü”, 15 Aralık 2022 Perşembe akşamı saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da ilk kez seyirci karşısında canlı olarak icra edilecek. Performansı, 16 Aralık 2022 Cuma günü de deneyimlemek mümkün olacak.

2013 yılında İtalya’da Lampedusa Adası açıklarında bir mülteci teknesinin batması sonucu yaşanan trajediden yola çıkan “Dokuzuncu Dalga – Doğaya Övgü”, her biri üçer görsel şiir etrafında kurgulanmış “Sonsuz Mavi”, “Derin Yeşil” ve “Kırmızı Bölge” başlıklı üç ana bölümden oluşuyor. Birbiriyle tematik bağlar kuran bu bölümler, insanın doğumundan itibaren deneyimlediği (yaratım, fanilik, güzellik, ümitsizlik, kaçış, arayış, güçsüzlük, nefret ve terk edilmişliği içeren) dokuz duygu ve varoluş durumunu doğal öğeleri temsil eden imgeler ve yaratılan kapsayıcı ses ortamı aracılığıyla birer metafor olarak irdeliyor. Doğal seslerin ve endüstriyel gürültünün analog enstrümanlar ve müzik ekipmanlarıyla anlık olarak yeniden yaratıldığı bu ses ortamı, sıradışı bir müzikal çerçevede çağrışımsal imgelerle birleşerek şiirsel bir anlatım sahası meydana getiriyor.

Mariko Takahashi-Stefan Winter

Neue Klangkunst’un “Dokuzuncu Dalga – Doğaya Övgü” performansı, Bernd Ruf’un yönetiminde Ferhan ve Ferzan Önder (dört el piyano), Klaus-Peter Werani ve Geneviève Strosser (viyola), Joachim Badenhorst (klarnet), Gareth Davis (bas klarnet) ile Mathis Nitschke ve Stefan Winter tarafından icra edilecek.

15–16 Aralık 2022 tarihlerinde Bavyera Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Goethe-Institut ve Kagel-Burghardt Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşecek etkinliklerin biletleri Arter’den temin edilebilir.

Neue Klangkunst’un Sound Art Triptych [Ses Sanatı Triptiği] isimli sergisi ise Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde 14 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.