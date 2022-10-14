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Don Kişot Balesi AKM'de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), bale sahnesine taşıdığı Don Kişot, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlere sunuldu

Don Kişot Balesi AKM'de sahnelendi
AA

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek bale sahnesine taşıdığı Don Kişot, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenen eserin gösterimine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Koreografisi Marius Petipa, müzikleri Ludwig Minkus'a ait bale, Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenlemesiyle seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Eserde, Orta Çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın seyahatlerinden birinde, babası tarafından zengin bir adamla evlendirilmek istenen güzel Kitri ile berber sevgilisi Basilio'nun aşk öykülerine tanıklık etmeleri konu ediliyor.

Orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği eserin dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

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