Don Kişot İstanbul'da flamenko yapacak

Dünyanın en bilinen 'şövalye'lerinden Don Kişot İstanbul'a geliyor.

José Huertas Flamenko Topluluğu, Miguel de Cervantes’in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eseri Don Kişot’tan sahneye uyarladıkları muhteşem bir gösteri ile 24 Mart akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na konuk olacak.

Flamenko’nun duayenlerinden Antonio Gades ve Aida Gómez ile işbirlikleri yapan ve başarılarla dolu parlak kariyerine devam ederken kendi dans topluluğunu kuran José Huertas’ın sahneye koyduğu bu Don Kişot yorumu, “asil şövalyenin” yaşamını tüm yönleriyle ele alıyor.

Gösterinin sanat yönetmeni, koreografı ve baş dansçısı olan Huertas, sergileyecekleri Don Kişot yorumunu şu sözlerle anlatıyor: “Cervantes’in bundan yaklaşık 400 yıl önce yarattığı bu karakterin hiçbirimizden daha deli olduğunu düşünmüyorum. Bizim bugün ‘duygusal gelişim’ olarak adlandırdığımız aşamaları yaşayan bir karakter. Kimi zaman korkularını yenmek için rüzgârgülleri ile savaşıyor, kimi zaman sevdiği kadının ve saf sevginin peşinden koşuyor, kimi zaman da sadık dostu Sancho’da kendi iç sesini, aklıselim ve olgun yanını buluyor. İşte biz de bu uyarlamada Don Kişot’u bütün bu özellikleriyle yansıtmaya çalışacağız.”

Don Kişot’un duygu dünyasını İspanyol folklorunu yansıtan müzik ve kostümlerle anlatan gösteri, İstanbul’da ilk kez Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek.