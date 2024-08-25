BU İLK DEĞİL

Donald Trump, daha önce de kampanyasında telif hakkı ihlallerinde bulundu. Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçlayarak dava açtı.

Beyonce, 'Freedom' şarkısını ABD başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Kamala Harris'e verdi. Ancak Donald Trump'ın, şarkıyı izinsiz olarak sosyal medyada paylaştığı seçim kampanyası klibinde kullanması üzerine Trump'ın videosunu sosyal medyadan sildirdi.