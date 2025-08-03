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        Haberler Dünyadan Donald Trump, fuhuş hükümlüsü Diddy'yi affedeceği haberlerine yanıt verdi

        Donald Trump, fuhuş hükümlüsü Diddy'yi affedeceği haberlerine yanıt verdi

        Donald Trump, cinsel suç hükümlüsü Sean 'Diddy' Combs'u affetmeyi düşündüğü yönündeki haberlere yanıt verirken, bunun zor olduğunu belirtti ve nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:34 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:16
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        "Affetmem zor görünüyor"
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ortaya çıkan ve cinsel suç hükümlüsü, rapçi Sean 'Diddy' Combs'u affetmeyi düşündüğü yönündeki haberlere dair açıklama yaptı. 79 yaşındaki Trump'ın, 55 yaşındaki şarkıcıyı affetmeyi "ciddi ciddi düşündüğü" bildirilmişti. Kaynaklar, rapçinin yakınlarının Trump'ın ekibiyle iletişime geçtiğini iddia etmişti.

        NewsMax adlı yayına röportaj veren Trump'a bu konu sorulduğunda, temmuz ayında federal mahkemede hüküm giymesine rağmen Sean 'Diddy' Combs'u "yarı masum" olarak gördüğünü söyledi. Trump, Combs'u geçmişteki eleştirileri nedeniyle affetmenin "daha zor" olduğunu belirtti.

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        Müzik yapımcısı ve şarkıcı Combs, 2 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemede iki ayrı fuhuşa zorlama suçundan hüküm giymiş ve her bir suç için 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Diddy, daha ciddi seks ticareti ve şantaj suçlamalarından beraat etmişti.

        Diddy hakkında, "Sanırım özünde yarı masumdu" diyen Trump, "Bir zafer kutluyordu ama sanırım o kadar da iyi bir zafer değildi" ifadesini kullandı.

        ABD'li rapçi, 2017'de Daily Beast'e "Trump'ı gerçekten umursamadığını" söylemişti. 2020'de ise Trump'ın ilk başkanlık seçiminde Joe Biden'a karşı kaybettiğinde, "Trump gibi beyaz adamların sürgün edilmesi gerektiğini" söylemişti. Combs, "Bir numaralı öncelik Trump'ı görevden almak" ifadesini kullanmıştı.

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        Trump'ın önceki gün Newsmax'e verdiği röportajda, Combs'u affetme ihtimalini değerlendirmesi sorulduğunda, rapçinin bu yorumlarına gönderme yaptığı anlaşıldı.

        Trump, Combs hakkında, "Göreve aday olduğumda çok düşmanca davrandı" dedikten sonra, "Zor, biliyor musun? Biz insanız. Bazı şeylerin kararlarımızı etkilemesini istemeyiz, değil mi? Ama birini tanıyorsan ve aranız iyiyse, sonra aday olduğunda bazı korkunç açıklamalarda bulunmuşsa... Yani bilmiyorum. Bu, işi daha da zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

        Trump ve Combs, 2000'lerde New York'ta aynı sosyal çevrelerde oldukları için arkadaştı, ancak Diddy, başkanlıktaki ilk döneminin ardından Trump'ı eleştirmeye başlamıştı.

        Trump'a başkanlık affı açısından "Combs'a hayır denmesi mi daha olası?" sorusu yöneltildiğinde, "Bence öyle" yanıtını verdi.

        Combs, erkek seks işçileri ve kız arkadaşları da dahil olmak üzere pek çok kişiyi cinsel ilişkiye zorlamak suçundan hüküm giydi. 3 Ekim'de şarkıcının kesin cezasının açıklanması bekleniyor. Combs, karar duruşmasını beklerken 50 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmayı talep etti.

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        #Donald Trump
        #diddy
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