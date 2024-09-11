Donald Trump ve Kamala Harris canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi: İlk anket sonucu ne diyor?

ABD'de ve dünyada milyonlarca kişi 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimi için yarışacak Donald Trump ile Kamala Harris'in canlı yayındaki ilk karşılamasına kilitlendi.

Donald Trump ve Kamala Harris 90 dakikalık düellosunda ekonomi, sınır güvenliği, kürtaj ve dış politikadan pek çok başlığa yer verildi. Düello öncesinde başa baş giden seçim yarışında, canlı yayındaki tartışmanın ardından ilk anket sonuçları da geldi.

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CNN'nin anketine göre, tartışmayı takip edenleri yüzde 63'ü Harris'in yüzde 37'si Trump'ın daha iyi bir performans sergilediğini belirtti.