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        Haberler Dünyadan Drake'in iki örgü atkuyruklu saçı alay konusu oldu - magazin haberleri

        Drake'in ayna fotoğrafı alay konusu oldu

        Drake'in saçına örgülü iki atkuyruğu taktığını gösteren fotoğrafı sosyal medyada alaycı yorumlara yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:46
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        Drake, banyoda çektiği ayna fotoğrafıyla sosyal medyayı hareketlendirdi. 37 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısı, Instagram hikâyelerinde paylaştığı fotoğrafta, saçına örgülü iki atkuyruğu taktığını gösteriyordu. Bu eğlencel, fotoğraf, sosyal medyada alay konusu oldu.

        Geçmişte bu saç modelini rapçi Snoop Dogg uzun yıllar kullanmıştı ve görünümünü bu şekilde kabul ettirmişti hayranlarına. Ama Drake'in hayranları, ünlü şarkıcının görünümünü gülünç bulduklarını belirten yorumlar paylaştılar.

        Pek çok kişi, sosyal medyada Drake'in örgülerinin aptalca ve çocukça göründüğünü yazdı. Olumsuz yorumlar genel olarak Drake'in yaşına göndermeyi içeriyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "40 yaşına yaklaşıyor ama 18 yaşında gibi görünmeye çalışıyor" derken; bir başkası, "37 yaşında olduğunun farkındasın, değil mi?" diye sordu.

        Sosyal medya kullanıcıları, Drake'in görünümünü saçlarını daha önce iki kuyruk yaparak kameralar karşısına çıkan Jason Momoa'ya benzetti.

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        #Drake
        #selfie
        #saç
        #atkuyruğu
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