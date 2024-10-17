Drake, banyoda çektiği ayna fotoğrafıyla sosyal medyayı hareketlendirdi. 37 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısı, Instagram hikâyelerinde paylaştığı fotoğrafta, saçına örgülü iki atkuyruğu taktığını gösteriyordu. Bu eğlencel, fotoğraf, sosyal medyada alay konusu oldu.

Geçmişte bu saç modelini rapçi Snoop Dogg uzun yıllar kullanmıştı ve görünümünü bu şekilde kabul ettirmişti hayranlarına. Ama Drake'in hayranları, ünlü şarkıcının görünümünü gülünç bulduklarını belirten yorumlar paylaştılar.

Pek çok kişi, sosyal medyada Drake'in örgülerinin aptalca ve çocukça göründüğünü yazdı. Olumsuz yorumlar genel olarak Drake'in yaşına göndermeyi içeriyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "40 yaşına yaklaşıyor ama 18 yaşında gibi görünmeye çalışıyor" derken; bir başkası, "37 yaşında olduğunun farkındasın, değil mi?" diye sordu.