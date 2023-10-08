Drew Barrymore'a senaristlerden tepki
Hollywood'da grev sürerken TV programını yayınlama kararı alan ancak tepkiler üzerine daha sonra iptal eden Drew Barrymore, beş ay süren grev bitse de rahat bir nefes alamadı. Programın senaristleri ünlü oyuncuya resti çekti
Drew Barrymore, Amerika Yazarlar Birliği'nin (WGA) grevinin sona ermesini beklemeden "The Drew Barrymore Show"un televizyona geri döneceğini heyecanla duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuş ve programı yayınlamaktan vazgeçmişti.
Drew Barrymore, şov dünyasında zor bir sınavdan geçiyor. Beş ay süren grev, geçtiğimiz ay Yazarlar, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya vararak grevi sonlandırmıştı.
Bunun üzerine Drew Barrymore'un programına devam etmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre program yazarları 48 yaşındaki oyuncudan pek de memnun değildi.
PROGRAMA GERİ DÖNMEYİ REDDETTİLER
İlk günden beri şovun ortak yazarları olan Chelsea White, Cristina Kinon ve Liz Koe, Drew Barrymore'un programına geri dönmeyi reddetti ve yapıma veda etmeye karar verdi. Üç senarist, grev sırasında programın çekildiği Manhattan stüdyosunun önünde eylem yaparken görülmüştü.
"SENDİKA YAZARLARININ DEĞERLİ OLMADIĞI MESAJINI VERİYOR" DEMİŞTİ
Senarist Chelsea White, geçen ay The Hollywood Reporter'a konuşarak, "Programın geri döneceğini duymak üzücü, çünkü sendika yazarlarının değerli olmadığı mesajını veriyor" demişti. Anlaşılan o ki, senaristler, Barrymore'un başta grevi hiçe sayarak programa devam etme kararını affetmedi. Drew Barrymore'un tepkiler üzerine kararından vazgeçerek, yayına devam etmemesi de senaristleri sevindirmedi.
'The Drew Barrymore Show' 16 Ekim'de ekrana geri dönecek olsa da yeni yazarlara yer vermesi bekleniyor.
Fotoğraflar: AP, Avalon