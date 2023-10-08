Drew Barrymore'a senaristlerden tepki

Drew Barrymore, şov dünyasında zor bir sınavdan geçiyor. Beş ay süren grev, geçtiğimiz ay Yazarlar, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya vararak grevi sonlandırmıştı.

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Bunun üzerine Drew Barrymore'un programına devam etmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre program yazarları 48 yaşındaki oyuncudan pek de memnun değildi.