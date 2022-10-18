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Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim

Drew Barrymore, Will Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını ve romantik ilişki yaşamadığını itiraf etti. Oyuncu, ayrıca, "Cinsel perhizdeyim. Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp, bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" dedi

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  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

    Henüz 7 yaşındayken rol aldığı Steven Spielberg imzalı E.T, adlı filmle şöhreti yakalayan Drew Barrymore, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Barrymore, 2012-2016 yılları arasında evli kaldığı üçüncü eşi Will Kopelman'dan ayrıldıktan sonra sürdürdüğü yaşam tarzı ile alakalı konuştu.
  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

    CİNSEL PERHİZDE

    47 yaşındaki Drew Barrymore, online olarak yayınlanan programında Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını ve aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu ifade etti.

    Ardından kendisine ait olan bloğunda bu konuda bir yazı kaleme alan Barrymore, "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp, bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" dedi.
  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

    "ROMANTİK İLİŞKİ YAŞAMAYA VAKİT BULAMIYORUM"

    "Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup, bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim" ifadelerini kullanan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazdı.

    "BU DURUM BENİM İÇİN İŞE YARAMADI"

    İki çocuk annesi olan oyuncu, "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir ama benim için yaramadı" şeklinde konuştu.
  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

    "AŞK İLE CİNSELLİK AYNI ŞEY DEĞİL"

    Barrymore, gençlik yıllarında bu konuda daha farklı düşündüğünü gizlemedi. Ancak aradan geçen yıllar ve yaşadığı bütün tecrübelerden sonra aşk ile cinselliğin aynı şey olmadığını fark ettiğini belirtti.

    Drew Barrymore, yetişme ve gençlik çağlarında bu konularda şimdikinden daha farklı düşünmesini ise, "Rol modeli ve annem ve babam yoktu" diyerek, açıkladı.
  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

    "GURUR DUYUYORUM"

    Barrymore, gençlik yıllarında hayatını "zevk alma" üzerine şekillendirdiğini belirtip, iki çocuk annesi olduktan sonra bu konudaki düşüncesinin değiştiğini ifade etti.

    Ünlü oyuncu; "Bekar bir anne olduktan sonra özel ilişkiler için zaman bulamadım" dedi.

    Drew Barrymore, şimdi iki kızıyla meşgul olup hayatını sürdürmenin ise kendisi için büyük bir gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.
  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

    "AYDINLANMA YAŞADIM"

    Kızlarına öğretmeye çalıştığı en önemli noktanın "kendilerini sevmek" olduğunu vurgulayan Barrymore, "Sonra da özel ilişkilerin bunun ardından geleceğini anlatmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

    Drew Barrymore, cinsellikten nefret etmediğini, "Sonunda aşk ve cinselliğin aynı şey olmadığı konusunda bir aydınlanma yaşadım" sözleriyle dile getirdi.

    Fotoğraflar: Reuters, AP
  • Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim - Magazin haberleri

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