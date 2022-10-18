Drew Barrymore: Boşandığımdan beri cinsel perhizdeyim

"ROMANTİK İLİŞKİ YAŞAMAYA VAKİT BULAMIYORUM"

"Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup, bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim" ifadelerini kullanan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazdı.

"BU DURUM BENİM İÇİN İŞE YARAMADI"

İki çocuk annesi olan oyuncu, "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir ama benim için yaramadı" şeklinde konuştu.