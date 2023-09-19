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Drew Barrymore tepkilere dayanamadı Drew Barrymore, 'The Drew Barrymore Show' adlı programını Hollywood'daki oyuncu ve senarist grevleri bitene kadar durdurma kararı aldı. Barrymore, "İncittiğim herkesten ve tabii ki programda çalışan, onu bugünkü haline getiren harika ekibimizden özür dilerim" dedi Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:17 facebook

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Drew Barrymore, Hollywood'da oyuncu ve senarist grevleri sürerken gündüz talk şovu "The Drew Barrymore Show"a devam ettiği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.



Oyuncu, "Drew Barrymore Show"un 18 Eylül'de Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) yönergelerine uygun olarak ve yazarlar olmadan yayınlanacağını söylediği için topa tutulmuştu.

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"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"



Tepkilere daha fazla dayanamayan Berrymore, kararını değiştirmek zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, grevler bitene kadar programını durdurma kararı aldı.



Drew Barrymore, konuyla alakalı, "Herkesi dinledim ve grev bitene kadar programın galasını durdurma kararı alıyorum. İncittiğim herkesten ve tabii ki programda çalışan, onu bugünkü haline getiren harika ekibimizden özür dilerim. İleriye doğru yolumuzu bulmaya çalıştık. Çok yakında tüm sektör için bir çözüme ulaşılmasını umuyorum" dedi.