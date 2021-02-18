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Drift yapan otomobil kovalamacada polis aracına çarptı: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçak ve ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, kovalamacada polis aracına çaptı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Drift yapan otomobil kovalamacada polis aracına çarptı: 2 gözaltı
Tekirdağ'da drift kovalamacası: 2 gözaltı
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DHA

Rumeli Mahallesi Dibek Sokak üzerinde dirift yapan bir otomobil, park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobili, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gören polis ekipleri, ‘dur’ ihtarında bulundu ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Takviye ekiplerle kovalanan araç, Devlet Hastanesi önünde ters yola girip, önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak durdu.

DHA'nın haberine göre; her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaçan otomobilde bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Araçtaki şüphelilere, drift yapmaktan 12 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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