Zeynep Nazlı Sabancı daha önce giymiş

Geçtiğimiz hafta New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen 2023 MET Gala dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirmişti. "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" temasıyla gerçekleşen ve moda dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan 2023 MET Gala'da ünlüler bu yıl da dikkat çekici kostümleriyle boy göstermişti.