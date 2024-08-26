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        Haberler Dünyadan Dua Lipa, tatlı sektörüne giriyor - Magazin haberleri

        Dua Lipa, tatlı sektörüne giriyor

        Ünlü pop yldızı Dua Lipa, güzellik sektörünü tercih eden pek çok meslektaşının karşısında tatlı sektörüne girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:46
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        Beyonce, Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga ve pek çok ünlü isim, kazançlarını güzellik ve kozmetik sektörüne yatırım yaparak değerlendirdi.
        Her biri kendi adına güzellik markası kurdu ve markalarını büyüttü.

        Ancak Dua Lipa, yeni iş alanı olarak güzellik sektöründen çok uzak bir tercih yaptı. Ünlü şarkıcı, tatlı sektörüne giriyor.

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        29 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, kendi adına dondurulmuş tatlı markası kurmak için tescil başvurusunda bulundu.

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        Dua Lipa'nın tatlı markası; milkshake ve yoğurtların yanı sıra dondurma, dondurmalı tatlılar, dondurmalı kekler ve dondurmalı içecekleri kapsıyor.

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        ZEYTİNYAĞLI DONDURMA TARTIŞMASI BAŞLATMIŞTI

        Dua Lipa, bir süre önce katıldığı bir radyo programında çikolata hayranı olmadığınını söyleyerek; "Vanilyalı dondurma alıyorum, üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu koyuyorum" ifadesiyle şaşırtmıştı.

        Hatta sosyal medyada "Zeytinyağlı dondurma olur mu?" tartışması başlatmıştı.

        #Dua Lipa
        #tatlıcı
        #dondurma
        #zeytinyağlı dondur
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