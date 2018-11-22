Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, ABD, Çin, Arjantin ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu 20 ülkeden gönderilen posta gönderilerini yakın izlemeye aldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de yardımıyla risk analiz değerlendirilmesine alınan şüpheli posta gönderileri açıldı. İlk bakışta düğün CD'si, bebek seti, oyuncak ayı ve çorba poşeti gibi görünen posta gönderilerinin içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

İçerisinde uyuşturucu olduğunun tespit edilmesinin ardından gümrük muhafaza ekipleri posta memuru gibi alıcıların kapılarını çaldı. Posta alıcıları, kargoların kendilerine ait olduğunu belirten evraklara imza attıktan sonra suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SİPARİŞİ EN ÇOK BİTCOİN İLE VERİLMİŞ

Yapılan araştırmada yurtdışından gelen uyuşturucuların en çok dijital para Bitcoin ve kredi kartı ile sipariş edildiği ortaya çıktı. Yurtdışından kargo ile uyuşturucu siparişi veren 154 kişi hakkında da adli tahkikat yapıldı.

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