Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, düğünden dönen otomobil dereye yuvarlandı. Korkunç kazada, aynı aileden 1'i bebek 2'si çocuk 4 kişi öldü. 4 yaralının tedavisi sürüyor.

DHA'nın haberine göre, korkunç kaza, saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.

Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan Hakan Umuç'un 7 ve 9 yaşlarındaki iki oğlu ile birlikte 3'ü çocuk 6 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç (7) ile Yavuz Selim Umuç (9),kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23),Aysun Umuç (32),Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobilde bulunanların, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine döndüğü orta çıktı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GERİYE KALAN BU FOTOGRAF YÜREK BURKTU

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Hakan Umuç ve oğulları Yusuf Kenan ve Yavuz Selim'den geriye, birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı. Fotoğrafta olmayan acı detay ise, babayla birlikte olay yerinde yaşamını yitiren 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç...



