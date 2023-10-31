Düğün magandasına para cezası! Evinden cephanelik çıktı
Afyonkarahisar'daki bir nişan töreninde havaya rastgele ateş açan maganda, gözaltına alındı. Evinden cephanelik çıkan düğün magandasına para cezası uygulandı
Afyonkarahisar'ın Dinar Karakuyu köyündeki nişan töreninde havaya rastgele açtığı tespit edilen Ş.Y. (21), jandarma tarafından evinde gözaltına alındı.
Evde arama yapan ekipler, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ile şarjör ele geçirdi.
İfadesinin ardından serbest bırakılan magandaya, ruhsatsız silah bulundurmaktan yaklaşık 13 bin TL para cezası kesildi.