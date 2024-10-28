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        Haberler Gündem Güncel Düğünde sucuklu, limonlu ve dürümlü takı töreni | Son dakika haberleri

        Düğünde sucuklu, limonlu ve dürümlü takı töreni

        Antalya'da 30 yaşındaki kokoreç ustası Halil Arıcı ve 32 yaşındaki öğretmen Pelin Şahin'in düğününde çiftin arkadaşlarından sürpriz takı töreni düzenlendi. Çifte, ipe dizilmiş sucuklar, limonlar takılırken iki de dürüm ikram edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:34
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        Damada kangal sucuk taktılar
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        Antalya'da yaşayan kokoreç ustası Halil Arıcı ve Almanya'da öğretmen olan Pelin Şahin, önceki gün yapılan düğünle dünyaevine girdi.

        Yakın arkadaşları ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikahı kıyıldı. Takı törenine geçildiği sırada yakın arkadaşları tarafından çifte sürpriz yapıldı.

        Aralarında sık sık esprilere de konu olduğu öğrenilen ve 'Sana düğünde bir takı sürprizimiz olacak. Unutamayacaksın' diyen Cafer Yıldırım, Özgür Özdil ve Kudret Çelen, ellerinde limon, sucuk ve iki dürümle geldi. İpe dizilen kangal sucuklar ve limonlar damat Halil Arıcı'nın boynuna asıldı, dürümler de gelin ve damada ikram edildi. Davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleşen takı töreninde damat Arıcı'nın şaşkınlık yaşadığı dikkat çekti.

        Damat Arıcı, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kokoreç ustasıyım ve sürekli sucuk, sakatat, limonla iç içeyim. Arkadaşlarımın sürprizine hem şaşırdım hem mutlu oldum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Kudret ve Cafer arkadaşımdan böyle bir şey beklerdim ama işin içine sucuğun dahil edileceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

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        #düğün
        #takı töreni
        #Sucuk
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