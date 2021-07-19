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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ... Son dakika: Kütahya'da korkunç olay! Düğünü kana buladı
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Düğünü kana buladı! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yunus G. (25), düğünde husumetlisi Erdal Can ile kavga etti. Diğer misafirler kavgayı ayırdı. Ancak Yunus G., kavganın ardından evine gidip aldığı tüfekle geri dönüp, Erdal Can'a 5 el ateş etti. Can, düğündeki misafirlerin gözü önünde hayatını kaybetti

CANİ... Son dakika: Kütahya'da korkunç olay! Düğünü kana buladı
Düğünü kana buladı!
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DHA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yunus G. (25), düğünde kavga ettiği husumetlisi Erdal Can'ı (41) tüfekle vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde düğünde karşılaşan, husumetli oldukları ileri sürülen Erdal Can (41) ve Yunus G. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Düğündeki misafirler müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın ardından evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri dönen Yunus G., Erdal Can'a 5 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdal Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Can'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yunus G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayın daha fazla büyümesi için Gümüşlü Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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