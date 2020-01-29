Dünya beşik gibi!

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24 Ocak'ta Elazığ'dan meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğine bir kez daha dikkatleri çekti. Depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsıntı kaydedilirken Manisa’da dün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem de panikletti.

11 Ocak’ta İstanbul’daki 4.7 büyüklüğündeki deprem de hatırlandığında ve bu depremlerin etkilendiği iller hesaba katıldığında son bir ayda Türkiye’nin büyük bölümü sarsıntıları hissetti.

Ancak deprem gerçeği sadece Türkiye’de değil. En son Karayipler’de 7.7 büyüklüğündeki deprem ile birlikte dünyanın beşik gibi sallandığı görüldü.

Deprem konusundaki önemli uyarılarıyla bilinen Prof. Dr. Naci Görür’ün Twitter hesabından paylaştığı bir video-grafikte sadece son iki günde dünya üzerindeki depremler görülüyor.

— Prof. Naci Görür (@ProfNaci) January 28, 2020

Dün akşam Teke Tek’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Görür, “Bir deprem fırtınası mı başladı? Türkiye yine bir döneme mi girdi?” sorusu üzerine Türkiye’nin deprem açısından son durumunu şöyle anlatmıştı:

“Depremleri oluşturan mekanizmaları gözönüne alırsak. Türkiye'deki depremlerin en önemli nedeni Afrika ve Arap levhasının Avrasya'ya doğru gitmesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu'ya hareketi. Şimdi bu mekanizma. Bu mekanizmanın koşullarında olabilecek değişiklik depremleri etkileyebilir. Levha hareketlerin hızında belli değişiklikler. O kaynaktan gelen bir durum. Orada olabilecek değişiklik, depremlerin sıklığını arttırabilir.”

Türkiye'nin deprem hafızası grafikte de görülebileceği gibi çok acı. Dünyada da büyük acılar yaşandı. En çok can kaybı bu depremlerde görüldü:

DÜNYADA EN ÇOK CAN KAYBINA YOL AÇAN 10 DEPREM

23 Ocak 1556 Şensi Depremi - Çin

Tarihte en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da bilinen Şensi depremi, 23 Ocak 1556'da Çin'in kuzey batısında, eski adı Şensi olan bölgede meydana geldi. Sabah erken saatlerde yaşanan ve büyüklüğü 8 olarak tahmin edilen depremde 830 bin kişinin öldüğü sanılıyor.

Yaklaşık 840 kilometrelik bir alanda büyük yıkıma yol açan depremde tüm binaların yerle bir olduğu ve bölge nüfusun yüzde 60'a yakınının hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

28 Temmuz 1976 Tangşan depremi - Çin

Dünyada en fazla ölüme neden olan ikinci deprem de Çin'de yaşandı. Son yüz yılda en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da bilinen Tangşan depremi, Çin'in sanayi şehri Tangshan'da 28 Temmuz 1976'da meydana geldi. 7,8 büyüklüğündeki depremde 255 bin kişi öldü. Bölge halkı ise depremde yaşamlarını yitirenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü. Başkent Pekin'de de hasara yol açan depremde 799 bin kişi yaralandı.

Sadece 10 saniye süren depremde 180 bine yakın bina yıkıldı.

11 Ekim 1138 Halep Depremi - Suriye

Tarihin en fazla can kaybına neden olan üçüncü depremi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep şehrinde 11 Ekim 1138'de yaşandı. Büyüklüğü bilinmeyen depremde 230 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin yol açtığı yıkım ve yaralananların sayısına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

26 Aralık 2004 Sumatra Depremi - Endonezya

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Sumatra Adası yakınlarında yaşanan 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketi, Hint Okyanusu'na kıyısı olan Güney Asya ve Afrika'da 14 ülkeyi etkiledi. Deprem ve tsunami sonucu 227 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi yerlerinden oldu. Deprem ve tsunami nedeniyle Endonezya'da 50 binden fazla kişi kayboldu.

12 Ocak 2010 Haiti depremi

Güney Amerika ülkesi Haiti'de 12 Ocak 2010'da yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 222 binden fazla kişi öldü, 300 binden fazla kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 1,3 milyon kişi yerinden oldu, 100 bine yakın ev tamamen yıkıldı.

22 Aralık 856 Damğan Depremi - İran

İran'ın kuzeyindeki Semnan iline bağlı Damğan ilçesinde 22 Aralık 856'da meydana gelen depremde 200 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor. Büyüklüğü 7,9 olarak tahmin edilen deprem, tarihte en fazla ölüme neden 6. deprem olarak biliniyor. İran tarihinin en fazla can kaybına yol açan depremi olarak kayıtlara geçen Damğan depremine ilişkin çok fazla detay bulunmuyor.

16 Aralık 1920 Haiyuan Depremi - Çin

Gansu depremi olarak da bilinen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Çin'in Ganyanchi bölgesindeki Haiyuan ilçesinde 16 Aralık 1920'de yaşandı. Toprak kaymalarına da neden olan depremde 200 binden fazla kişi öldü.

23 Mart 893 Erdebil Depremi - İran

İran'ın kuzeyindeki Erdebil şehrinde meydana gelen ve büyüklüğü tam olarak bilinmeyen depremde 150 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

1 Eylül 1923 Kanto Depremi - Japonya

Japonya tarihinde en fazla can kaybına neden olan deprem olarak da bilinen Kanto depremi, 1 Eylül 1923'de ülkenin güneyindeki Kanto bölgesinde meydana geldi. Başkent Tokyo ve Yokohama bölgelerinde de büyük yıkıma neden olan 7,9 büyüklüğündeki depremde 142 binden fazla kişi öldü. Depremin ardından çıkan yangında 380 binden fazla ev kül oldu.

5 Ekim 1948 Aşkabat Depremi - Türkmenistan

Türkmenistan'ın bugünkü başkenti olan Aşkabat'ta 5 Ekim 1948'de yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremde 110 binden fazla kişi öldü.