Elazığ depreminin bilimsel analizi, fay hatlarında riskler neler? Marmara depremi tahminleri ve Türkiye'nin deprem hazırlıkları Teke Tek programında akademisyen Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ve Prof. Dr. Sinan Akkar tarafından tartışılıyor.

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PROF. NACİ GÖRÜR: Elazığ konusunda toplantı yaptık. Elazığ halkının deprem bilinci olmadığının farkına vardık. Kentleşme, kentin genişlemesi, yapı vs. yürüdüğünü farkedince 2005 yılında valilik, belediye başkanları ve halkı da toplayarak bir toplantı yaptık. Ben depremi anlattım. Özellikle Palu'nun sismik boşluğun varlığından dolayı, bütün yerbilimcilerin bildiği bir şey bu. Bir Elazığlı olarak vurgulayarak söyledim. 'Palu'ya dikkat edin, burada olacak olan depreme evler köyler dayanmaz' dedim. Sonra Palu depremi oldu, 40 kişi öldü. Yine Elazığ üzerinde çalışmaya başladık. Sürekli olarak da açıklıyordtum, 'Elazığlı dikkat etmeli' diye. Malatya'da iki üç kez konuştum, onları uyardım. Bu deprem hemen söyledikten hemen 15 gün sonra gelmiyor. Son olarak Ekim ayında bir konuşma yaparken Elazığlı olarak Sivrice'yi vurguladım. Bu özel bir deprem kestirimi elbette değil. Biz bilimin geldiği nokta itibarıyla depremin zamanını söyleyemiyoruz. Bilim adamı bir kahin değildir. Biz keşke depremi tahmin edebilsek ama henüz o konuda değiliz.

FATİH ALTAYLI: Bir madrabaz çıktı, şu tarihte olacak vs. diye. O necidir?

GÖRÜR: Bir anlamda kanser araştırmaları gibi. Her ülkede araştırmalar var. Kimi araştırmalar belirli aşamaya kadar başarı sağlıyor. Ama kesin anlamıyla kanser global ölçekte çözülmüş değil. Deprem kestiriminde Ruslar, özellikle Amerikalılar, Japonlar, İtalyanlar çalışmalar yapıyor. Elektromanyetik dalgalarla, depremde ortaya çıkan sinyallerle, radon gazlarının çıkışından, kimisi fayların özellikleri, stres transferi veyahut tarihi süreçte uzun sürede bir deprem olmamışsa fayların tekerrür periyotlarını çalışırak depremi kestirmek için çalışmalar var. Ama AB'nin bir komisyonun yönetmeliği var. O komisyona göre depremi tahmin etmek, yeri ve zamanını tam ve doğru olarak, sürekli olarak tahmin ediliyor olması lazım ve komisyonun onayını almış olmak lazım. Birtakım bilimde hafif insanların oradan buradan söylemeleri, bilimsel bir hokkabazlıktır. Kehanetten öteye geçmez.

"İLK GELEN VERİLERE GÖRE ÖLÇÜM YAPILIR SONRA DÜZELTİLİR"

GÖRÜR: Kimi zaman bu insanlar tutturabilir. Batı Anadolu mesela. Ama nerede, neresi? Bu konuda dikkatli olmak lazım, itibar etmemek lazım.

ALTAYLI: Haluk hocam bu depremi ucuz atlattık diyebilir miyiz? Depremin gücü ve büyüklüğüne göre can kaybı aslında fazla. Niçin 6.8 açıklanıyor sonra 6.5'e düşüyor.

PROF. DR. HALUK SUCUOĞLU: Bu biraz sismolojinin konusu. İlk gelen verilere göre ölçüm yapılır, sonra düzeltilir. Erzincan'da 1992'de 6.9 olmuş, 500 kişi öldü, burada niye olmadı? Depremin büyüklüğü ile şiddeti aynı şey değil. Bu bombaya benziyor. 1 kg. TNT patlattınız. Yakındaysa başka, uzakta ise başka hissedersiniz. Depremin şiddeti büyüklüğe bağlı, bulunduğunuz noktanın faydan uzaklığı, zemin koşullarına bağlı. Bu depremde yeryüzü kırığı olmadı ama yaklaşmıştır.

SUCUOĞLU: Türkiye'de son meydana gelen depremlere bakalım. Gediz depreminden sonra arada uzun süre deprem olmadı. 1995 Dinar depremi, 1996 Adana Ceyhan depremi, 2002'de Bingöl depremi, daha önce Marmara depremi var, 2011 Van depremi var. Hepsi olması gereken yerde. Türkiye'de fayların yeri de belli. Yer bilimciler çok iyi çalıştı geçmişte. Bizim tahminlerimizde sorun yok. Yanal atımlı fay mı, düşey atımlı fay mı bunların hepsi hazırlanan haritada var. Elazığ'da olan depremde ölçülen değerler değil de hedef değerler, bizim 500 yılda bir tekrarlanan deprem dediğimiz deprem olsaydı Elazığ'ın hali ne olacaktı?

ALTAYLI: Yok olacaktı!

SUCUOĞLU: Evet.

GÖRÜR: Elazığ'da daha deprem sıcak. Şöyle bir mit veya efsane mi deriz, öyle bir şey dolaşıyor. Biz Elazığ'ı çok muhkem yaptık, iyi kentsel dönüşüm yaptık, dolayısıyla böyle bir depremde az yıkıldı. Sevgili hemşehrilerim beni dinlesin, bu depremin odak noktası herkesin sandığı gibi Sivrice değil. Malatya çok daha yakın, birincisi bu. Yani Elazığ'dan daha uzak. Bu deprem 6.8 değil muhtemelen 6.5.

"MUHTEMELEN ELAZIĞ'DAKİ DEPREMİ 5 ŞİDDETİNDE YAŞANDI"

GÖRÜR: Depremin odağı Elazığ'a uzak, Malatya Doğanyol'a daha yakın. Elazığ'daki zemin durumunu düşündüğümüz takdirde depremin şiddeti büyüklükle karıştırmamak lazım. Elazığ hiçbir zaman 6.8 büyüklükteki depremin muhtemel oluşturacağı 7 şiddetinde bir şiddete maruz kalmadı. Muhtemelen Elazığ'daki şiddeti 5 civarındadır. 5 şiddetindeki depremde bu kadar yıkıntı az değil. Tümüyle çöken binaların sayısına bakarak diyorlar. Elazığ'da 8 binin üzerinde hasar var. Belki çok önemli bir kısmını yıkıp yeniden yapmak gerekir. Can kaybı yönünden ucuz atlattı diyebiliriz. Ancak bu Elazığ'ı yönetenlere ders olmalı. Gerçek anlamda deprem odaklı kentsel dönüşüme ciddi hazırlık yapılmalıdır.