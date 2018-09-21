Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Fatih Belediyesi'nin, "Molla Zeyrek Cami ve çevresine ait cephe rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projeleri"ne ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul etti.



Fatih'in tarihi sokaklarının çağdaş bir görünüme kavuşması, kent estetiğine katkı sağlanması, kamusal alanları çevreleyen bina cephelerinin rehabilite edilmesi adına hazırlanmış proje teklifinde, uygulamanın hangi sokakları kapsayacağı da belirtildi.

139 binanın cephesinin yenilenmesini ve çevre düzenlemesini kapsayan proje At Pazarı, At Pazarı-İbadethane, Fazilet, Fazilet Aralığı sokakları ile Fenerci Hüseyin Çıkmazı, Haydar ve Zeyrek Mehmet Paşa caddelerini kapsıyor. Uygulama maliyeti 2 milyon 500 bin TL olarak hesaplanan projenin yüzde 75'i İBB bütçesinden, yüzde 25'i ise Fatih Belediye bütçesinden karşılanacak.





MOLLA ZEYREK CAMİ

Bizans İmparatoru II. İoannes Komnenos'un eşi ve Macar Kralı'nın kızı İrene tarafından yaptırılmaya başlanan ancak onun 1124'te ölümü üzerine imparator tarafından tamamlanan Pantokrator Manastır Kilisesi, bitişik 3 kiliseden oluşmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra medrese haline getirildi. Molla Zeyrek Mehmet Efendi medresenin müderrisliğine getirildi. Fatih Medresesi yapılınca Zeyrek Medresesi kapatıldı, yapı cami olarak kaldı.



Unkapanı'ndan Saraçhane'ye çıkışta sağ taraftaki yamaçta kalan Molla Zeyrek Cami ve çevresi, 1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Tarihi Yarımada'daki 4 bölgeden birini oluşturmakta. Caminin çevresi günümüzde Zeyrek olarak anılmakta.

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