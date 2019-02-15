Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” yarışmasında sonuçlandı. 04-08 Şubat tarihleri arasında ‘engelsizmikrofon.org’ internet sitesi üzerinden kullanılan 568 bin oyla başarılı bulunan radyocuların ismi belirlendi. Engellilerden oluşan jürinin kararıyla “En iyi radyo”, “En iyi radyocu” ve “En iyi radyo programı” başta olmak üzere 20 kategoride seçilen radyocular için 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde ödül töreni gerçekleştirildi.
Gecede Yaşam Boyu Onur Ödülü TRT Spor’dan Orhan Ayhan’a verildi. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı takdim etti.
‘Meslek Özel Ödülü’ Kral Müzik Grubu Genel Müdürü Mehmet Akbay’a verildi. Akbay şehir dışında olduğu için ödülünü Onur Kırış, türkücü Ferman Toprak’ın elinden aldı.
Radyoya değer katanlar dalında birçok radyocu ödüle layık görüldü. Mine Ayman, Emel Yalçın, Kadir Çetin, Füsun Alkan, Ali Şentürk, Erkan Koç, Melih Kurtuluş, Meltem Sezenler, Şener Duran ödül alan isimler arasında yer aldı.
‘Yılın En İyi Radyo Show Programı’ Fatih Yıldırım’ın İzlenecek Bişey Değil programı oldu. Hasta yatağından kalkıp törene katılan Aydilge, ödülü takdim etti. ‘Yılın En İyi Arabesk Radyosu’ ödülünü Radyo 34 almaya hak kazanırken ödülü İzzet Yıldızhan’ın elinden aldı.
ÖDÜL ALANLAR
Yaşam Boyu Onur Ödülü-Orhan Ayhan
Meslek Özel Ödülü-Mehmet Akbay
Radyo Dostu Ödülü-Zahide Yetiş –Show TV
Yılın En iyi Ulusal Radyosu-Radyo D
Yılın En İyi Radyo Konuk Programı-Yasemin Şefik-Best FM
Yılın En İyi Radyo Show Programı-Fatih Yıldırım(İzlenecek Bişey Değil)-Alem FM
Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyo Programcısı-Ramazan Bulut-Baba Radyo
Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu-Kral Pop Radyo
Yılın En İyi Konuşan Radyosu-Best FM
Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu-Power FM
Yılın En iyi Halk Müziği Radyosu-Medya FM
Yılın En İyi Arabesk Radyosu-Radyo 34
Yılın En İyi Spor Radyosu-Radyo Fenerbahçe
Yılın En İyi Tematik Radyosu-Radyo Trafik
Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı-Eftelya-Radyo D
Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı-Ömer Erişmen-Radyo Viva
Yılın En İyi Radyo Haber Programı-Ufuk Kargı(Konuşan Türkiye)-Best FM
Yılın En İyi Haber Radyosu-NTV Radyo
Engel Tanımayan Radyocular Ödülü-Ayhan Aktaş-NTV Radyo
Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu-Show Radyo
Yılın En İyi Radyo Spor Programı-Ahmet Fisunoğlu İle Açık Tribün-Trt Radyo Haber
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