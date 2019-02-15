Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, radyoculuk sektöründe hizmet veren başarılı radyoları, radyo programlarını ve programcılarını ödüllendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” yarışmasında sonuçlandı. 04-08 Şubat tarihleri arasında ‘engelsizmikrofon.org’ internet sitesi üzerinden kullanılan 568 bin oyla başarılı bulunan radyocuların ismi belirlendi. Engellilerden oluşan jürinin kararıyla “En iyi radyo”, “En iyi radyocu” ve “En iyi radyo programı” başta olmak üzere 20 kategoride seçilen radyocular için 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Gecede Yaşam Boyu Onur Ödülü TRT Spor’dan Orhan Ayhan’a verildi. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı takdim etti.

‘Meslek Özel Ödülü’ Kral Müzik Grubu Genel Müdürü Mehmet Akbay’a verildi. Akbay şehir dışında olduğu için ödülünü Onur Kırış, türkücü Ferman Toprak’ın elinden aldı.

Radyoya değer katanlar dalında birçok radyocu ödüle layık görüldü. Mine Ayman, Emel Yalçın, Kadir Çetin, Füsun Alkan, Ali Şentürk, Erkan Koç, Melih Kurtuluş, Meltem Sezenler, Şener Duran ödül alan isimler arasında yer aldı.

‘Yılın En İyi Ulusal Radyosu’ Radyo D oldu. Ödüllerini Safiye Soyman’ın elinden alan yetkililer, oy veren herkese teşekkürlerini iletti. MS hastası olan oğlu Onur Aköz’ün bugün doğum günü olduğunu belirten Safiye Soyman, duygusal bir konuşma yaptı. Soyman, “Oğluma ‘Yarın yanına geleceğim. Orada senin arkadaşların beni bekliyor. Onların yanında olmalıyım’ dedim. O da beni anlayışla karşıladı. Ben bir engelli annesiyim. Oğlum MS hastası ve 20 yıldır ben hastalıkla uğraşıyorum. Hiçbir zaman da belli etmedim. Hem içim yanıyor, dışım havai… Engelli yok, engel olmak var. Hep sesleniyorum engel olmayın, engelli diye bir şey yok” diye konuştu.

‘Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu’ Kralpop olurken ödülü Mustafa Ceceli takdim etti. Konuşmasında toplumsal bir mesaj veren Ceceli, “Engelli asansörünün olduğu yerlerde öncelik engelli kardeşlerimize aittir. Bunları meşgul etmeyelim. Özellikle duraklarda sürekli bunlarla ilgili haberler yapılıyor. Bu konuda duyarlı olalım.” dedi.

‘Yılın En İyi Radyo Show Programı’ Fatih Yıldırım’ın İzlenecek Bişey Değil programı oldu. Hasta yatağından kalkıp törene katılan Aydilge, ödülü takdim etti. ‘Yılın En İyi Arabesk Radyosu’ ödülünü Radyo 34 almaya hak kazanırken ödülü İzzet Yıldızhan’ın elinden aldı.

ÖDÜL ALANLAR

Yaşam Boyu Onur Ödülü-Orhan Ayhan

Meslek Özel Ödülü-Mehmet Akbay

Radyo Dostu Ödülü-Zahide Yetiş –Show TV

Yılın En iyi Ulusal Radyosu-Radyo D

Yılın En İyi Radyo Konuk Programı-Yasemin Şefik-Best FM

Yılın En İyi Radyo Show Programı-Fatih Yıldırım(İzlenecek Bişey Değil)-Alem FM

Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyo Programcısı-Ramazan Bulut-Baba Radyo

Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu-Kral Pop Radyo

Yılın En İyi Konuşan Radyosu-Best FM

Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu-Power FM

Yılın En iyi Halk Müziği Radyosu-Medya FM

Yılın En İyi Arabesk Radyosu-Radyo 34

Yılın En İyi Spor Radyosu-Radyo Fenerbahçe

Yılın En İyi Tematik Radyosu-Radyo Trafik

Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı-Eftelya-Radyo D

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı-Ömer Erişmen-Radyo Viva

Yılın En İyi Radyo Haber Programı-Ufuk Kargı(Konuşan Türkiye)-Best FM

Yılın En İyi Haber Radyosu-NTV Radyo

Engel Tanımayan Radyocular Ödülü-Ayhan Aktaş-NTV Radyo

Yılın En İyi Çıkış Yapan Radyosu-Show Radyo

Yılın En İyi Radyo Spor Programı-Ahmet Fisunoğlu İle Açık Tribün-Trt Radyo Haber