Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğerJimnastik
ABONE OL

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz, oraya çıkarken Türkiye'nin, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık" dedi

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı için Ankara Esenboğa Havaalanında karşılaşma töreni düzenlendi. Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Karakaya, Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, Ayşe Begüm Onbaşı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Çok mutlu olduğunu ifade eden dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz, oraya çıkarken Türkiye'nin, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Her şeyden çok memnunuz, performanslarımızdan çok memnunuz. Tekim haricinde trio arkadaşlarım Emir ve Aykut'la beraber triolarda final yapmak nasip oldu. Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Mutluyuz. Bundan sonraki en yakın hedefim Avrupa Şampiyonası inşallah oraya katılım sağlayacağız, oradaki başarılarımızı da yine sürdürmek istiyoruz. Yine tekler, çiftlerde katılım sağlayacağız. İnşallah bakalım orada da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

MURAT KOCAKAYA: TÜRK MİLLETİ CİMNASTİK FEDERASYONUNU TAKİP ETSİN

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Karakaya, başarılardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında öncelikle kendisinin çok planlı ve programlı çalışması var, olimpik bir sporcudur kendisi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cimnastik Federasyonu ve sporcunun ortak çalışmasıyla bugüne kadar geldik. Şu anda Türk sporunun geldiği yerin göstergesidir Ayşe Begüm Onbaşı. Cimnastik Federasyonunda neredeyse bir yıl arayla dünya şampiyonu çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak federasyonumuzu, çalışanları, bu işin içinde yer alan kulüplerimizi can-ı gönülden kutluyorum. Cimnastik Federasyonu'nu Türk milleti izlemeye devam etsin. Çok daha iyi sonuçlar gelecek inanıyoruz" şeklinde konuştu.

SUAT ÇELEN: AYŞE BEGÜM PARLAYAN YILDIZ

Son 2 yılda Türkiye'nin cimnastikte ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Ayşe Begüm Onbaşı Türk cimnastiğinin parlayan yıldızı, kıvılcımı oldu. Çünkü 2016'da ve daha öncesinde 2014'te gelen madalyalar onun madalya alacağını gösteriyordu. Gençlerde ve yıldızlarda alınan madalyalara ülkemiz alışık, cimnastik camiası da alışık ama büyüklerde alınan madalya bambaşka. Hele ki ilk yılında alıyorsanız bunu o daha da bambaşka. Gerçekten Ayşe'nin dünya cimnastiğindeki yerini bilseniz gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ayrıca özel ödülü de aldı. Dünya cimnastiğinin en iyi aerobikçisi ödülünü de verdiler. Tabi bunlar bir ekip olmanın, birlikte çalışmanın, aile olmanın eseri. Ben başta ailesi, antrenörü, teknik kurulu hepsini tebrik ediyorum. Bu 8 yıllık süreçte bizi her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tabi spor, kulüplerle iyi yerlere gidiyor. Ben Ego Spor Kulübü'ne de muazzam karşılama hazırlamışlar, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kasapoğlu dünya rekortmeni Fatma Uruk’u kabul etti
DİĞERBakan Kasapoğlu, Fatma Uruk'u kabul etti
Ayşe Begüm Onbaşı'ya "en iyi sporcu" ödülü
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı'ya bir ödül daha
Ayşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde
9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi
DİĞERFetih Kupası'nda okçuluk heyecanı
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"
DİĞER"Çok mutlu ve gururluyuz"
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu
DİĞERAyşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
DİĞERKırkpınar için hazırlıklar sürüyor
Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan tarihi başarı
DİĞERTuğba Danışmaz'dan tarihi başarı
Muhammed Furkan Özbek'ten gençler dünya şampiyonluğu ve olimpiyat kotası
DİĞERÖzbek'ten altın madalya ve kota!
Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya
DİĞERKılıçer'den Ukrayna'da altın madalya