Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı: "Çok mutlu ve gururluyuz"

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya alan milli sporcu, duygularını paylaştı.

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan 19 yaşındaki Ayşe Begüm, "Tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bulunduğumuz ortamda Azerbaycanlı kardeşlerimizin destekleri bizi ekstra motive etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."