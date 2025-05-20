Dünya üzerindeki en gizemli izler: Nazca çizgileri kimler tarafından neden ve nasıl yapıldı?

KİMLER TARAFINDAN VE NE ZAMAN YAPILDI?

Çoğu araştırmacı, çizgilerin MÖ 200 ile MS 600 yılları arasında yaşamış olan Nazca kültürüne ait olduğunu kabul eder. Ancak bazı jeogliflerin daha eski olduğu ve Paracas kültürüne kadar uzandığı düşünülmektedir. Paracas çizimlerinde daha çok insan figürleri görülürken, Nazca çizgilerinde hayvanlar, bitkiler ve geometrik şekiller ön plandadır.