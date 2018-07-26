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Dünyanın en güzel plajları

26.07.2018 - 09:45 | Güncelleme:

Ünlü seyahat sitesi FlightNetwork, dünyanın en güzel 50 plajını sıraladı. Listeye Türkiye'den Antalya'daki Kaputaj plajı girdi. İşte dünyanın en iyi 50 plajı

  • 1 Dünyanın en iyi plajları
    1 | 50

    1. Grace Bay, Turks and Caicos, Birleşik Krallık

  • 2 Dünyanın en iyi plajları
    2 | 50

    2. Whitehaven Beach, Avustralya

  • 3 Dünyanın en iyi plajları
    3 | 50

    3. Anse Lazio, Şeyşeller

  • 4 Dünyanın en iyi plajları
    4 | 50

    4. Pink Sands Beach, Bahamalar

  • 5 Dünyanın en iyi plajları
    5 | 50

    5. Navagio Beach, Yunanistan

  • 6 Dünyanın en iyi plajları
    6 | 50

    6. Baia Dos Porcos, Brezilya

  • 7 Dünyanın en iyi plajları
    7 | 50

    7. Playa Paraiso, Meksika

  • 8 Dünyanın en iyi plajları
    8 | 50

    8. Hyams Beach, Avustralya

  • 9 Dünyanın en iyi plajları
    9 | 50

    9. Hidden Beach, Meksika

  • 10 Dünyanın en iyi plajları
    10 | 50

    10. Trunk Bay, ABD Virjin Adaları

  • 11 Dünyanın en iyi plajları
    11 | 50

    11. Maya Bay, Tayland

  • 12 Dünyanın en iyi plajları
    12 | 50

    12. Pig Beach, Bahamalar

  • 13 Dünyanın en iyi plajları
    13 | 50

    13. Blue Lagoon, Fiji

  • 14 Dünyanın en iyi plajları
    14 | 50

    14. El Nido, Filipinler

  • 15 Dünyanın en iyi plajları
    15 | 50

    15. Muri Beach, Cook Adaları, Yeni Zelanda

  • 16 Dünyanın en iyi plajları
    16 | 50

    16. Saltwhistle Bay, Saint Vincent ve Grenadinler

  • 17 Dünyanın en iyi plajları
    17 | 50

    17. Half Moon Bay, Antigua and Barbuda

  • 18 Dünyanın en iyi plajları
    18 | 50

    18. Lucky Bay, Avustralya

  • 19 Dünyanın en iyi plajları
    19 | 50

    19. Flamenco Beach, Porto Riko, ABD

  • 20 Dünyanın en iyi plajları
    20 | 50

    20. Reynisfjara Beach, İzlanda

  • 21 Dünyanın en iyi plajları
    21 | 50

    21. Île aux Cerfs, Mauritius

  • 22 Dünyanın en iyi plajları
    22 | 50

    22. Fulhadhoo Beach, Maldivler

  • 23 Dünyanın en iyi plajları
    23 | 50

    23. Vaeroy, Norveç

  • 24 Dünyanın en iyi plajları
    24 | 50

    24. Cayo Coco, Küba

  • 25 Dünyanın en iyi plajları
    25 | 50

    25. Seven Mile Beach, Cayman Adaları, Birleşik Krallık

  • 26 Dünyanın en iyi plajları
    26 | 50

    26. Anse Source d’Argent, Şeyşeller

  • 27 Dünyanın en iyi plajları
    27 | 50

    27. Horseshoe Bay, Bermuda

  • 28 Dünyanın en iyi plajları
    28 | 50

    28. Honokalani Beach, Hawaii, ABD

  • 29 Dünyanın en iyi plajları
    29 | 50

    29. Turquoise Bay, Avustralya

  • 30 Dünyanın en iyi plajları
    30 | 50

    30. Elafonissi Beach, Yunanistan

  • 31 Dünyanın en iyi plajları
    31 | 50

    31. Champagne Beach, Vanuatu

  • 32 Dünyanın en iyi plajları
    32 | 50

    32. Tunnels Beach, Hawaii, ABD

  • 33 Dünyanın en iyi plajları
    33 | 50

    33. Kaputaş Plajı, Türkiye

  • 34 Dünyanın en iyi plajları
    34 | 50

    34. Dhigurah Island, Maldivler

  • 35 Dünyanın en iyi plajları
    35 | 50

    35. Île aux Nattes, Madagaskar

  • 36 Dünyanın en iyi plajları
    36 | 50

    36. Cala Goloroitze, İtalya

  • 37 Dünyanın en iyi plajları
    37 | 50

    37. Los Roques, Venezuela

  • 38 Dünyanın en iyi plajları
    38 | 50

    38. Long Beach, Kanada

  • 39 Dünyanın en iyi plajları
    39 | 50

    39. Grand Anse, Grenada

  • 40 Dünyanın en iyi plajları
    40 | 50

    40. Boulders Beach, Güney Afrika

  • 41 Dünyanın en iyi plajları
    41 | 50

    41. Lanikai Beach, Hawaii, ABD

  • 42 Dünyanın en iyi plajları
    42 | 50

    42. Cala Mitjana, İspanya

  • 43 Dünyanın en iyi plajları
    43 | 50

    43. Shoal Bay, Anguilla, Birleşik Krallık

  • 44 Dünyanın en iyi plajları
    44 | 50

    44. One Foot Island, Cook Adaları, Yeni Zelanda

  • 45 Dünyanın en iyi plajları
    45 | 50

    45. Ao Nang, Tayland

  • 46 Dünyanın en iyi plajları
    46 | 50

    46. Radhanagar Beach, Hindistan

  • 47 Dünyanın en iyi plajları
    47 | 50

    47. Eagle Beach, Aruba, The Hollanda

  • 48 Dünyanın en iyi plajları
    48 | 50

    48. Ageeba Beach, Mısır

  • 49 Dünyanın en iyi plajları
    49 | 50

    49. Diani Beach, Kenya

  • 50 Dünyanın en iyi plajları
    50 | 50

    50. Cannon Beach, Oregon, ABD

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