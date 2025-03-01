Aile olarak bölgede ilk restorasyonu yapılan ve butik otel, turistik restorana dönüştürdükleri tarihi düğmeli evin olduğu yerin söz konusu imar planında sehven 'pazar yeri' olarak yazıldığını belirten Özgüven, "300 itirazla birlikte yıllardır süregelen sehven hatanın düzeltilmesini bekliyorduk. 50 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tarihi düğmeli evimiz imar planında gözükmediği ve özel mülkiyetimiz pazar yeri olarak gösterildiği için İbradı Belediyesi'nden yıkım kararı çıktı. Aynı şekilde bizim gibi köydeki diğer bir turistik işletme için de yıkım kararı bildirilmiş. Acilen bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz" dedi. Ormana'da turistik gezi gruplarına yönelik hizmet veren işletmesi olan Hilmi Bigen ise "Bu sıralar turistler artık köyümüze gelemiyor. Nedeni de turizm işletmelerinin birçoğu kapatıldı. İmarla ilgili sıkıntıları olan işletmeler kapatıldı. Ayrıca 'Sakin şehir' olarak bilinen Ormana'da artık sakinlik de kalmadı. Bu işletmelerin bir an önce açılması için büyüklerimize rica ediyoruz" dedi.