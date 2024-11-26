Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu
Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu. Metrekare başına düşen kiralama bedeliyle belirlenen listede, İtalya'nın Milano kentindeki Via Montenapoleone dünyanın en pahalı alışveriş caddesi oldu. 350 metre uzunluğundaki cadde, 20.000 Euro metrekare fiyatıyla New York'un 5. Cadde'sini ve Londra'nın New Bond Street'ini geride bırakarak zirveye yerleşti. Geçen yıl 20. sırada yer alan İstiklal Caddesi ise bu sene 2.396 Euro metrekare fiyatıyla listede 21. oldu.
Giriş: 26.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:58