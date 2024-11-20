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        Haberler Gündem İnfo Grafik The Economist'in 2025 kehanet kapağının şifreleri neler?

        2025’in kehanet kapağı neler anlatıyor?

        Londra merkezli dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl sonu klasikleşen, "önümüzdeki yılın takip edilmesi gereken temaları" konseptli kapağını yayınladı. Kapakta ABD Başkanlık Seçimi, dünya genelinde, özellikle Avrupa'da seçmenlerin değişen beklentileri, bölgesel savaşların daha da genişlemesi tahmini, göç nedeniyle katılaşan sınırlar ve seyahat özgürlüklerinin sınırlandırılması öne çıkıyor. Derginin, 'fantastik' tahmini ise yeni bir pandemi ya da yıkıcı bir güneş fırtınası.

        Giriş: 20.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:38
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        #the economist

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