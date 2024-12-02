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        Dünyada ve Türkiye’de en zengin ilk 10

        Forbes dünyanın en zengin insanlarını açıkladı. Listeye göre milyarder sayısı geçen seneye göre 141 artarak toplamda 2781'e yükseldi. 2781 milyarderin toplam serveti ise toplamda 14,2 trilyon doları aşıyor. Milyarder listesinin çoğunluğu 2023'ten bu yana servetlerine toplam 700 milyar dolar ekleyen ilk 20'den ve şu anda toplam 5,7 trilyon dolar değerinde 813 milyardere sahip olan ABD'den geliyor. İşte dünyada ve Türkiye'de en zengin ilk 10

        Giriş: 02.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:27
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        #En zengin milyarderler

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