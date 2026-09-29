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        Yazılımcı sayısında küresel yarış

        Küresel yazılım geliştirici topluluğu son beş yılda hızla büyürken, Hindistan dünyanın önde gelen yazılım geliştirme merkezlerinden biri olarak yükseldi. 2025 itibarıyla ABD, 28 milyon geliştiriciyle dünyanın en büyük geliştirici topluluğuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Hindistan ise 21,9 milyon geliştiriciyle ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Hindistan'daki geliştirici sayısının 2020'de 4,5 milyon olduğu dikkate alındığında, ülkenin yazılım ekosistemindeki hızlı büyüme dikkat çekiyor.

        Giriş: 29 Eylül 2026 - 13:12 Güncelleme:
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