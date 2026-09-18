Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 171 yıl sürecek
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN DESA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2026 (Gender Snapshot 2026) yeni raporuna göre, mevcut ilerleme hızıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak 171 yıl sürecek. Raporda, yalnızca son bir yılda 316 milyon kadının yakın partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı ortaya konuldu. Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030 yılında 1,1 milyar kadın ve kız çocuğunun hala gıda güvencesizliği yaşayacağı tahmin ediliyor
Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:08 Güncelleme: