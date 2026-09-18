Türkiye yapay zekâ trafiğinde 19. sırada
Yapay zekâ araçlarının internet siteleri 2025'te dünya genelinde 125.7 milyar ziyaret alırken. trafik bir önceki yıla göre %46 arttı. ABD. 26.9 milyar ziyaret ve %21.4'lük payla ilk sırada yer alırken onu 12 milyar ziyaretle Hindistan ve 7 milyarla Brezilya izledi. Veriler mobil uygulama kullanımını kapsamadığı için özellikle Çin gibi uygulama odaklı pazarlardaki yapay zekâ kullanımının gerçek düzeyini tam olarak yansıtmıyor.
Giriş: 18 Eylül 2026 - 13:24 Güncelleme: