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        Haberler Gündem İnfo Grafik Türkiye yapay zekâ trafiğinde 19. sırada

        Türkiye yapay zekâ trafiğinde 19. sırada

        Yapay zekâ araçlarının internet siteleri 2025'te dünya genelinde 125.7 milyar ziyaret alırken. trafik bir önceki yıla göre %46 arttı. ABD. 26.9 milyar ziyaret ve %21.4'lük payla ilk sırada yer alırken onu 12 milyar ziyaretle Hindistan ve 7 milyarla Brezilya izledi. Veriler mobil uygulama kullanımını kapsamadığı için özellikle Çin gibi uygulama odaklı pazarlardaki yapay zekâ kullanımının gerçek düzeyini tam olarak yansıtmıyor.

        Giriş: 18 Eylül 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        #Yapay Zeka
        #ai
        #Yapay zeka kullanımı
        #ülkelere göre yapay zeka kullanımı

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