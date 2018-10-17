Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Serdivan Bağlar Caddesi Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında uygulama yapan Yunus ekipleri, sürücüsünün hareketlerinden şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü, yavaşladığı sırada kimlik kontrolü yapmak isteyen polisin kolunu aracın camına sıkıştırdı. Bu şekilde hareket eden sürücü polis memuru Günay Doğdu yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ardından kolunu kurtaran polis yere düştü ve başka bir aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan polise meslektaşları ve vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Henüz 3 ay önce baba olduğu öğrenilen polis memuru Doğdu'nun hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, aracı terk edilmiş halde buldu. Sürücünün uyuşturucu suçundan emniyette çok sayıda kaydı olan Ş.K. olduğu belirlendi. Aynı suçtan kaldığı açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen sürücünün yakalanmasına çalışılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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