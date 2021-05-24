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Duraktaki cinayetin sebebi ortaya çıktı!

İstanbul Kağıthane'de otobüs durağında silahlı saldırı sonucunda öldürülen 60 yaşındaki Metin Atay'ın kan davası yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay anı kameralara yansırken, 19 yaşındaki şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı

Duraktaki cinayetin sebebi ortaya çıktı!
DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otobüs durağında işlenen cinayetin ardından kan davası çıktı. Şüpheli silahla birlikte kıskıvrak yakalanırken, olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, çevrede bulunan diğer insanların paniklemesi ve hayatını kaybeden Metin Atay'ın yaralanma anı yer aldı.

Olay, 20 Mayıs tarihinde Gürsel Mahallesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Ç. (19),geçen sene akrabası Abdurrahman D.'yi (21) bıçakla yaralayan Metin Atay'ı (60) takibe alarak bir sene boyunca oturduğu yeri ve geçtiği caddeleri belirleyerek pusu planı kurdu. Öncesinde olay yerinde hazır bulunarak Metin Atay'ın otobüs durağına yaklaşmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan tabanca ile Atay'a 5 el ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Ç. olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Metin Atay, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde şüphelinin Kağıthane'de bulunan bir adreste kaldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli kullandığı silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin Atay'ın, bir sene öncesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen Abdurrahman D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı, bunun üzerine akrabası olan Ramazan Ç.'nin Atay'dan intikam almak istediği için öldürdüğü öğrenildi.

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