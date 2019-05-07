Gün içinde maruz kaldığımız toz, kir ve sıcak havalardan kaynaklanan ter gibi etkenlerden dolayı duş alırız. Peki Ramazan ayında duş almak orucu bozar mı? İşte Din Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan bilgi...

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?