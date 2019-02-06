Kaza sabah erken saatlerde İstanbul E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre yere eşyası düşen 67 yaşındaki Yusuf K. isimli adam eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada yağmurlu yolda giden aracın sürücüsü Yusuf K.’yı fark edemedi. Yaşlı adama çarpan aracın sürücüsü adamı metrelerce ileriye savurdu.

Kazayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Yaralanan adama ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İHA'nın haberine göre; yerde kalp masajı yapılan adam yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü gözaltına aldı. Kaza sonrası bölgede trafik oluşurken, adama çarpan aracın ön kısmında ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği görüldü.

“YOLA BİR ŞEYİ DÜŞMÜŞTÜ, ONU ALIYORDU”

Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları aktararak, “ Karşıdan karşıya geçerken araba hızlı geliyor. Adam da karşıya bir şey almaya geçiyordu. O sırada da gelen araba çarptı. Yaşlı bir adamdı. Durumu kritik şu anda, Allah şifasını eksik etmesin sabah sabah böyle bir olay oldu. Yola bir şeyi düşmüştü onu alıyordu” dedi.