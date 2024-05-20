Düzce'de ilginç olay: Kendisini tazyikli suyla yıkattı Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:45 facebook

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