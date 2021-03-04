"BU DİNOZORA HEP YENİ TEKNİKLER ARIYORUM"

Fotoğrafına esprili bir not düşen Dwayne Johnson, "Her zaman bu 250 milyon yıllık dinozor vücudunu dengelemek ve en iyi hale getirmek için yeni teknikler arıyorum. İlk kez bardak çektirdim" ifadelerini kullandı.

Johnson, ayrıca sırtındaki kırmızı izlerin aldatıcı olduğunu belirterek, denediği bu tekniğin eğlenceli olduğunu söyledi ve hayranlarını bu yöntemi uygulamaya teşvik etti.