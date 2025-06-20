E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? E okul VBS not girişi ve devamsızlık sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda karne günü heyecanı yaşanıyor. Karne gününde e okul not girişi ve devamsızlık sorgulaması yapılıyor mu merak ediliyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin sona ermesiyle eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Peki E okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?
e-Okul öğretmenlere not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi bugün sona eriyor. Son ders zilinin çalmasına ve karne gününe heyecanlı bekleyiş başlamışken e-Okul'un ne zaman kapanacağı araştırması sıklaştı. İşte MEB 2025 e-Okul kapanma tarihi ile ilgili detaylar...
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.