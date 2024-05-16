e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav başvuruları bitiyor' -e-YDS 7 başvuru ekranı
ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS sınavlarının yedincisi için geri sayım başladı. Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınav için başvurular bitmek üzere. İşte, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav ve sonuç açıklanma tarihi ve başvuru ekranı...
e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girecek adaylarım, 'https://ais.osym.gov.tr/' web sitesinden önce sınav ücretini ödemesi ardından başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav ve sonuç açıklanma tarihi ve başvuru ekranı...
E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınavı 26 Mayıs 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve toplamda 180 dakika sürecek.
E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
Sınav için başvurular 6 Mayıs'ta başlamıştı. Son başvuru günü 16 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınav sonuçları, sınavla aynı gün yani 26 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden açıklanacak.
E-YDS 2024/7 ALMANCA FRANSIZCA SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Tüm e-YDS sınavlarında adaylardan 950 TL sınav ücreti alınıyor.