Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ebru Şancı: Evde üç gün böyle gezdim, kocam beni terk etmedi - Magazin haberleri

        Ebru Şancı: Evde üç gün böyle gezdim, kocam beni terk etmedi

        Dişlerini yaptıran Ebru Şancı, tedavi süreciyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu; "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 08:37 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2015'te milli futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen emekli manken Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylan, 2020'de de oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

        2

        Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, zaman zaman ailesiyle geçirdiği keyifli anları ve günlük hayatından kesitleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

        3

        Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ebru Şancı, dişlerine kavuşmadan önceki halini yayımladı.

        4

        "KOCAMI TEBRİK EDİYORUM"

        Eşi Alpaslan Öztürk ile ilgili esprili bir not da düşen Ebru Şancı; "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba" ifadelerini kullandı.

        #Ebru Şancı
        #Alpaslan Öztürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?