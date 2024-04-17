Ebru Şancı: Evde üç gün böyle gezdim, kocam beni terk etmedi

"KOCAMI TEBRİK EDİYORUM"

Eşi Alpaslan Öztürk ile ilgili esprili bir not da düşen Ebru Şancı; "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi. Gerçekten seviyor galiba" ifadelerini kullandı.