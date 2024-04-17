Ebru Şancı: Evde üç gün böyle gezdim, kocam beni terk etmedi
Dişlerini yaptıran Ebru Şancı, tedavi süreciyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu; "Kocamı tebrik ediyorum. Evde üç gün böyle gezdim beni terk etmedi"
2015'te milli futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen emekli manken Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylan, 2020'de de oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şancı, zaman zaman ailesiyle geçirdiği keyifli anları ve günlük hayatından kesitleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ebru Şancı, dişlerine kavuşmadan önceki halini yayımladı.