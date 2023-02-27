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Haberler Magazin Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e evini teslim etti - Magazin haberleri
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Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e evini teslim etti

Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven, depremzede Mesut Hançer'e evini teslim etti. Hançer, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kızı Irmak Leyla'yı kaybetmişti. Yaşar ile Gülseven, yeni hayatını kurmasına yardımcı olmak için Mesut Hançer'e ev alacaklarını açıklamışlardı

Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e evini teslim etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli, yüzyılın en büyük depreminin simgesi haline gelen acılı baba Mesut Hançer’e ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven yardım eli uzatmıştı. Enkaz altında vefat eden kızı Irmak Leyla’nın elini bir an olsun bırakmayarak yürekleri yakan Mesut Hançer’e ev alacaklarını açıklayan Ebru Yaşar, bu konuda şunları söylemişti: Yaşadığımız facianın 7'nci gününde yaralarımızı tek yürek olduk sarmaya çalışıyoruz. Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar. Biz de en acil şekilde Ankara’da hem evlerini kuracağız, hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız. Rabbim tüm bu acıyı yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun, yapılan tüm iyilikleri ve duaları kabul etsin.

Ebru Yaşar ile Necat Gülseven, kızlarını depremde yitiren, kendi evi de kullanılamaz hale gelen Mesut Hançer'e bir ev alarak dayanışma gösterdi.
Ebru Yaşar ile Necat Gülseven, Mesut Hançer'e bugün Ankara'daki evini teslim etti.

Mesut Hançer'in enkaz altında vefat eden kızı Irmak Leyla'nın elini bu şekilde günlerce tutması depremin simgesi haline gelmişti. Hançer'in bu fotoğrafı ve Ebru Yaşar ile Necat Gülseven'in yardım eli uzatması yabancı medyada da haber haline getirilmişti.

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