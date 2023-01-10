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Ebru Yaşar: Şahsına münhasır isimler çok seviyorum

Ebru Yaşar, konserlerde şarkıların playback olarak seslendirilmesinin dinleyicilerde arzulanan havayı yaratmadığını belirterek bu konuda çarpıcı bir açıklamada bulundu; “Hani iş canlı okumaya falan dönerse de gerçekten o zaman memlekette sanatçı kalmaz"

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  • Ebru Yaşar: Şahsına münhasır isimler çok seviyorum - Magazin haberleri

    2022’yi verdiği birçok konserle başarılı bir şekilde geride bırakan Ebru Yaşar, 2023’ün ilk konserinde de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaşar, sahneye çıkmadan çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
  • Ebru Yaşar: Şahsına münhasır isimler çok seviyorum - Magazin haberleri

    “ANTİDEPRESAN'I HAVADA KAPARDIM”
    Hayranlarının pop müzik listelerini altüst eden son dönemin popüler parçası 'Antidepresan'’ı sahnesinde okumasını istedikleri hatırlatılan sanatçı, "Repertuvarıma henüz eklemedim. Çok güzel bir parça. Zaten çok severek zaten söylüyorum. Mabel olsun Mert olsun o kadar iyi yorumcular. Şahsına münhasır isimler çok seviyorum. İkisinden de ayrı ayrı şarkı bekliyorum 'Antidepresan' bana gelse havada kapardım. Çok severek okurdum.  Bence hakkımı çok güzel verdiler. Ben onların üzerine okumak istemiyorum. İstek olursa seve seve söylerim ama şu anda profesyonel bir çalışmaya dökmeyi düşünmüyorum" dedi.
  • Ebru Yaşar: Şahsına münhasır isimler çok seviyorum - Magazin haberleri

    “O İSTEDİĞİN HAVAYI ALAMIYORSUN” 
    Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'dan gelen haberde konserlerde playback okumaların artık sanatçılar tarafından kullanılamayacağının hatırlatılması üzerine ise Ebru Yaşar, "Çok iyi olmuş. Playback hiç yapmadım yurt dışına gittiğimizde bazen şartlar gereği yapıyoruz ama playbackte zaten o istediğin havayı alamıyorsun, o elektrik karşılıklı geçmiyor. Şöyle de düşünmek lazım; bazen şartlar imkânlar maddi konular kısıtlı oluyor. Kısıtlı imkânlarda  olduğunda da tabii ki çoğu sanatçı playback yapmak zorunda kalıyor. Birazcık alışveriş durumu ile de alakalı bir şey. Hani iş canlı okumaya falan dönerse de gerçekten o zaman memlekette sanatçı kalmaz" şeklinde açıklamada bulundu. 

     
  • Ebru Yaşar: Şahsına münhasır isimler çok seviyorum - Magazin haberleri

    “EN GÜZEL ŞARKILARLA BİRLİKTE OLACAĞIZ”
    Sevenlerine şarkı müjdesi vermeden de geçemeyen Ebru Yaşar "Tarih veremiyorum en güzel şarkılarla beraber olacağız inşallah" dedi.

     

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