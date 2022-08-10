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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama!

Ece Çeşmioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Taner Ölmez'in yeni yaşını Instagram'dan kutladı. Çeşmioğlu, kızları Zeynep ve köpekleri ile birlikte çekilen yeni aile fotoğrafını paylaştı

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  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    Son olarak final yapan 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Zeynep'i 5 ay önce kucaklarına alan çiftten Ölmez, dün 36 yaşına bastı.
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    AİLECE KUTLAMA

    Çeşmioğlu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderi ile kutladı. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikiliden ünlü oyuncu, kızı ve köpekleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ece Çeşmioğlu, takipçilerinden oldukça ilgi gören gönderisine, "Zaza, Zeze, Lolo..." notunu düştü.
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    "KIZ OLSUN DİYE DUA ETTİM"

    Öte yandan Taner Ölmez, geçtiğimiz aylarda hastane kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Ünlü oyuncu, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım." demişti. Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    "GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

    Ölmez, muhabirlerin, "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna, "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım." yanıtını vermişti.
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    "ÇOK HEYECANLIYIM"

    Ayrıca düğün öncesi muhabirlerle sohbet eden ve sevgilisini gelinliğin içinde ilk kez gördüğünü belirten Ölmez, "Çok heyecanlıyım." demişti.
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    2002 yılında 'Çocuklar Duymasın' adlı diziyle küçük yaşta oyunculuğa adım atan Ece Çeşmioğlu, birçok dizide rol almıştı.

    Fotoğraflar: Instagram
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez
  • Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez'den Zeynep'li kutlama! - Magazin haberleri

    Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez

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